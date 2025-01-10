Adanaspor, Alt Sıralardan Kurtulmak için Hedefe Kilitlendi

Adanaspor, İyileşen Performansıyla Yükselişte

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle dikkat çeken Adanaspor, alt sıralardan bir an önce kurtulmak ve play-off potasına girmeyi hedefliyor.

Hedef Kısa Vadede Alt Sıralardan Çıkmak

İlk 10 haftada sadece 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayan turuncu-beyazlı ekip, teknik direktör Yusuf Şimşek ile çıkış yakalayarak, 8 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan topladı. Şimşek yönetiminde, Adanaspor'un defansif problemleri çözülürken, ligin ilk 10 haftasında 27 gol yiyen takım, bu süreçte yalnızca 6 gol yedi.

Mehmet Feyzi Yıldırım, takım olarak hedeflerinin kısa vadede alt sıralardan çıkmak olduğunu belirterek, "Ondan sonra hedeflerimizi tek tek koyacağız ama play-off neden olmasın?" şeklinde konuştu. Feyzi, Yusuf Şimşek geldikten sonra takımdaki hava ve performansta ciddi bir ivme olduğunu ifade etti.

Gelecek Maç İçin Hedefler Belirleniyor

Son 3 maçta sağlanan başarıları devam ettirmek isteyen Adanaspor, 19. haftada karşılaşacağı Boluspor maçına odaklanmış durumda. Genç kaleci Jankat Yılmaz da, “Öncelikli hedefimiz küme düşme hattından çıkmak. Sonrasında başka hayaller kurmak istiyoruz.” diyerek, takımda değişim ve gelişim yaşandığını vurguladı.

Bireysel başarıları da göz önünde bulunduran Yıldırım, "Benim için takım performansı ve maç sonucu daha önemlidir. Umarım bu süreçte takıma daha fazla katkı sağlayabilirim" dedi. Sezon boyunca ligde forma giyen Yıldırım, şuana dek 5 gol ve 2 asistle çıkışını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adanaspor'da futbolcular, alt sıralardan bir an önce kurtulmayı, ilerleyen dönemde de play-off potasına girmeyi hedefliyor. Turuncu-beyazlıların 28 yaşındaki sağ beki Mehmet Feyzi Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adanaspor'da futbolcular, alt sıralardan bir an önce kurtulmayı, ilerleyen dönemde de play-off potasına girmeyi hedefliyor. Turuncu-beyazlıların 28 yaşındaki sağ beki Mehmet Feyzi Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.