Adanaspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına hazırlıklarını tamamladı. Donkor: "Taraftarlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz."

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:01
Adanaspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Adanaspor, Hazırlıklarını Tamamladı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında mücadele edeceği Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, Adana ekibi, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirecekleri karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde havası basına kapalı bir idman yaptı. Çalışma, yardımcı antrenör Francois Ciccolini yönetiminde gerçekleşti.

Donkor'un Açıklamaları

Maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan savunma oyuncusu Isaac Donkor, takımın çok iyi bir şekilde hazırlandığını belirtti. Lige verilen aranın ardından takım olarak gayretli çalıştıklarını ifade eden Donkor, şunları söyledi:

"Maça çok iyi odaklandık. Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı, kulübü ve Adana'yı çok seviyorum. Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var. Maçlarımızda taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Bizi iyi ve kötü günde desteklesinler. Sezon boyunca onlara çok ihtiyacımız var."

Adanaspor, hazırlıklarını başarıyla tamamladı ve maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın...

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Savunma oyuncusu Isaac Donkor, açıklamada bulundu.

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