Adanaspor Başkanı Mustafa Furkan Akgül'ün Takım Değerlendirmesi

Adanaspor'dan Transfer Hedefleri

Adanaspor Kulübü Başkanı Mustafa Furkan Akgül, hafta içerisinde bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek takımın mevcut durumunu ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Gelişim İçin İleriye Dönük Adımlar

Akgül, Trendyol 1. Lig’de şu anda 6 puanla 19. sırada bulunan Adanaspor'un devre arasından sonra doğru takviyelerle daha iyi bir noktaya ulaşacaklarını belirtti. Akgül, "Bugünün şartlarında sakatlık ve ceza olmazsa eksik bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak devre arasına kadar gemiyi limana en iyi şekilde yanaştırmak ve ardından doğru takviyelerle ilerlemek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Başkanlık Görevine Dair Duygular

Akgül, 9 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine getirilmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. "Adana'da birçok kişinin hayalini kurduğu bir noktada bulunuyoruz. Bu yüzden sorumluluğumuzun bilincinde olarak kararlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz," dedi.

Taraftar Desteği ve Bütünlük

Taraftarın desteklerinin azalmadığını vurgulayan Akgül, takım içerisinde bütünlük ve aidiyet sağlanmasıyla birlikte sportif başarının geleceğini iletti. Toplantıya ayrıca yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yönetim kurulunun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda kulübün başkanlığına getirilen Akgül, bir restoranda gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yönetim kurulunun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda kulübün başkanlığına getirilen Akgül, bir restoranda gazetecilere açıklamada bulundu.