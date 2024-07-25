Adanaspor'da Teknik Direktör Değişikliği: Sol Bamba Göreve Başladı

Adanaspor'da Yeni Dönem

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, teknik direktörlük görevine Sol Bamba'yı atadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı ile Bolu'da bir araya gelerek yeni teknik sorumlusunu belirledikleri ifade edildi.

Sol Bamba'nın Dönemi Başlıyor

Açıklamada, "Daha önce İngiltere Championship liginde Cardiff City takımında görev almış olan Fildişi Sahili asıllı Fransız teknik adam Sol Bamba ile görüşme gerçekleştirilmiş ve imza atılmıştır. Yeni teknik sorumlumuz ve ekibine başarılar diliyoruz," denildi.