Adanaspor'dan Maaş Ödemeleriyle İlgili Açıklama

Adanaspor, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:16
Adanaspor'dan Maaş Ödemeleriyle İlgili Açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Adanaspor'da maddi kriz, personel ve futbolcular maaşlarını alamıyor" mesajlarına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Kulübümüzü ve Adanaspor taraftarlarının aklını karıştırmak, küme hattındaki rekabet gücümüzü zayıflatmak adına yapılan bu çirkin ithamlar kesinlikle kabul edilemez. Oyuncu ve personel maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildir. Her kulübün yaşadığı maaş ödeme gecikmesi bizlerde de yaşanmıştır. Bir hafta geciken ödemelerin sanki aylardır ödenmiyor gibi yansıtılması ve bazı taraftarlarımızın bu açıklamalara inanması bizleri derinden üzmüştür," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kulüp yönetim kurulunun iddialara ve provokasyonlara karşı gerekli çalışmaları yaptığı belirtilerek, "Adanaspor büyük bir camiadır. Önümüzde çok önemli maçlarımızın olduğunu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimizi, hiçbir dedikodunun, karalama kampanyası yapan kişilerin bizleri yıldırmayacağını ve armamıza zarar veremeyeceğini bildiririz," ifadesi kullanıldı.

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