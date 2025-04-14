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Adanaspor, Erzurumspor FK'ya 3-0 Yenildi: Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor'un 3-0 kaybettiği maç sonrası Hakan Keleş, güçlerinin yetmediğini belirtti ve toparlanma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 23:13
Adanaspor, Erzurumspor FK'ya 3-0 Yenildi: Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor, Erzurumspor FK'ya 3-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hakan Keleş'in Açıklamaları

Keleş, takımın toparlanma çabalarını sürdürdüğünü belirtirken, "Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı, yetmedi. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız"

Keleş, "Bir türlü problemleri aşamadık. Oyuncuların moral motivasyonu da iyi olmadığından dolayı bu maçta da sıkıntılar yaşadık"

Erzurumspor FK’nın Başarısı

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise, Adanaspor maçı için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Duran toplarda en çok gol atan takımlardan biri olduklarını ifade eden Randa, "İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Ön alanda daha etkin olabilirdik. Ama kazandığımız için mutluyuz"

Randa, galibiyeti Hakan Keleş'e ve taraftara armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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