Adanaspor, Erzurumspor FK'ya 3-0 Yenildi: Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor, Erzurumspor FK'ya 3-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hakan Keleş'in Açıklamaları