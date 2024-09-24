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Adanaspor, François Ciccolini ile Anlaşmalı Olarak Yollarını Ayırdı

Adanaspor, teknik sorumlu François Ciccolini ile yollarını ayırdığını duyurdu ve kulüp hizmetleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:08
Adanaspor, François Ciccolini ile Anlaşmalı Olarak Yollarını Ayırdı

Adanaspor'da Teknik Sorumlu Değişikliği

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın ani vefatının ardından görevi devralan François Ciccolini ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ciccolini'nin Görevi ve Ayrılık Nedeni

Takımın başına geçtikten sonra, Ciccolini ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulübün resmi açıklamasında, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son Gelişmeler ve Gelecek Planları

Adanaspor'un yeni teknik sorumlusunun kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Takım, en kısa zamanda yeni bir teknik ekip oluşturmayı planlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini (fotoğrafta) ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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