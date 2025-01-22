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Adanaspor, Loret Sadiku'yu Transfer Etti

Adanaspor, Kasımpaşa'dan Loret Sadiku'yu kadrosuna kattığını duyurdu ve oyuncu yarın antrenmanlara başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:20
Adanaspor, Loret Sadiku'yu Transfer Etti

Adanaspor'un Yeni Transferi Loret Sadiku

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, deneyimli orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Sadiku'nun Takıma Katılması

33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Adanaspor'daki yeni dönemi, takım için önemli katkılar sağlayabilir. Loret Sadiku, yarın Adana'ya ulaştıktan sonra antrenmanlara katılarak hızlı bir şekilde takıma adapte olmayı planlıyor.

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