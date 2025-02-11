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Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz ile Anlaştı

Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:17
Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz ile Anlaştı

Adanaspor Transfer Duyurusunu Yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla iki yeni transfer gerçekleştirdi. Takım, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz ile anlaşma sağladı.

Yeni Transferler Hakkında

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Elias Durmaz'ın son olarak Gençlerbirliği'nde forma giydiği ve Oğuzhan Matur’un da Hatayspor’da mücadele ettiği belirtildi.

Her iki futbolcunun da sezon sonuna kadar Adanaspor ile sözleşme imzaladığı ifade edildi. Takım, bu transferlerle sezonu daha güçlü bir şekilde geçirmeyi hedefliyor.

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