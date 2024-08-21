Adanaspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Adanaspor, Pendikspor Maçına Odaklandı

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde turuncu-beyazlı ekip, hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Sol Bamba Yönetiminde Antrenman

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba eşliğinde kadro, kulüp tesislerinde yoğun tempoda bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra kuvvet ile taktik çalışmalara geçildi.

Antrenman Detayları

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman seansı, şut çalışmasıyla sona erdi. Takım, Pendikspor maçında sahaya en iyi şekilde çıkmak için kararlılıkla çalışıyor.