Adanaspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Adanaspor, Pendikspor Maçına Odaklandı
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde turuncu-beyazlı ekip, hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Sol Bamba Yönetiminde Antrenman
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba eşliğinde kadro, kulüp tesislerinde yoğun tempoda bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra kuvvet ile taktik çalışmalara geçildi.
Antrenman Detayları
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman seansı, şut çalışmasıyla sona erdi. Takım, Pendikspor maçında sahaya en iyi şekilde çıkmak için kararlılıkla çalışıyor.