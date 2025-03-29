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Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 Yenildi: Teknik Direktör Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilerek hedeflerine ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Hakan Keleş, mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:00
Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 Yenildi: Teknik Direktör Hakan Keleş Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'a Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında basın toplantısında görüşlerini paylaşan teknik direktör Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Hedeflere Ulaşmakta Sıkıntı Yaşıyoruz

Keleş, göreve gelmesinin ardından takımın iyi puanlar topladığını ancak son 3 maçta istenen sonuçların alınamadığını belirtti. Bu durumun, hedeflerine ulaşmalarında sıkıntı yarattığını vurgulayan Keleş, "Oynatamadığımız oyuncular, kadro kalitemizi biraz daha düşürdü. İlk 70 dakika iyi oynadığımız periyotlar vardı. Öne geçebilseydik, farklı bir sonuç olabilirdi ama iki oyuncuyu erken değiştirmek bizi zor durumda bıraktı." şeklinde konuştu.

Gelecek Maçlara Odaklanmalıyız

Maçta yaşanan değişikliklerin oyuna etki edemediğini ifade eden Hakan Keleş, bir gazetecinin takımın yeni transferleri ile ilgili sorusuna, "Ben gelmeden önce yapılan transferler, benim kurduğum bir kadro değil. Oynatamadığımız oyuncularla ilgili sorunlar yaşadık. Ligin dibindeki bir takıma gelmek kolay değildi; geldiğim günden itibaren bazı sorunları aşmıştık ancak son haftalarda sıkıntılı bir süreç devam ediyor." yanıtını verdi.

Uğur Okulları İstanbulspor Cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Korkmaz, takımının performansından memnun kaldı. Korkmaz, "İstanbulspor'un bu sene gösterdiği performans, Türk futboluna bir meydan okumadır. Her maçımız ligde topun en fazla oyunda kaldığı maç oluyor. Uzun zamandır deplasmanda kazanamamanın verdiği gerginlik vardı, psikolojik bir konuşma yaptık ve takım iyi cevap verdi." dedi.

Adanaspor Taraftarına Teşekkür

Korkmaz, kulübün içinde bulunduğu duruma rağmen maç öncesi ve sonrasında takımlarını alkışlayan Adanaspor taraftarına teşekkür etti.

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