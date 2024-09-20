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Adanaspor'un Hedefi: En İyi Sıralama

Adanaspor, kaptanı Uğur Demirok ile Doğukan Emeksiz, genç-yaşlı armonisiyle ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:17
Adanaspor'un Hedefi: En İyi Sıralama

Adanaspor'un Sezon Hedefleri

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, takım kaptanı Uğur Demirok ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ile sezon sonunda ligde en iyi sıralamayı hedefliyor.

Kaptan Uğur Demirok'un Açıklamaları

36 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Demirok, genç bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Gençlerle tecrübeyi harmanlayarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tecrübemizi, gençlerin enerjisiyle birleştirirsek üstesinden geleceğiz," dedi. Ayrıca, kaybedilen puanlarda tecrübe eksikliğinin etkisinin bulunduğuna dikkat çekti.

Cemaat ve Taraftar Desteği

Uğur, taraftarın galibiyet beklentisinin haklı olduğunu vurgulayarak, "Futbol sonuç odaklı. Dinamik genç bir takım var. Tecrübemizi sahaya daha iyi yansıtırsak, skorun geleceğine inanıyorum," şeklinde konuştu.

Sol Bamba’nın Anısı

Eski teknik direktörleri Sol Bamba hakkında konuşan Uğur, "Bamba ile tanışamadım ama onun anısına sahada daha fazla mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı. Bamba'ya Allah’tan rahmet dileyerek, takım arkadaşlarına moral vermek üzere çalışacaklarını belirtti.

Doğukan Emeksiz'in Yorumları

Takım arkadaşı Doğukan Emeksiz ise, Sol Bamba'nın vefatının kendileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını, fakat iyi bir takım olmayı sürdürdüklerini ifade etti. "Üstteki takımların bizden bir farkı yok, iyi bir performans sergileyerek üst sıralara tırmanacağız," dedi.

Son Durum

Adanaspor, bu sezon çıktığı 5 maçı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak 5 puanla 18. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok (sol 2) ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Adanaspor, antrenmanlarını sürdürdü.

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