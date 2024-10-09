Adanaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Furkan Akgül

Adanaspor'da Başkanlık Değişikliği

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, başkanlık görevini üstlenmek üzere Mustafa Furkan Akgül'ü seçti. Kulüp, bu değişikliği resmi duyurusu ile taraftarlarına iletti.

Yeni Yönetim Kurulu Yapılanması

Yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla birlikte yeni yönetim kurulu listesi de açıklandı. 30 kişiden oluşan bu kurulu, çeşitli alanlardan sorumlu başkan yardımcılarıyla birlikte aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Başkan: Mustafa Furkan Akgül

Mustafa Furkan Akgül Asbaşkan: Cem Kaan Parsak

Cem Kaan Parsak Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç

Zeki Kıvanç Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu

Ayşen Sivaslıoğlu Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman

Gürhan Sakman Medya ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman

Fedai Kahraman Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner

Arda Hüner Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer

Osman Sümer Basın Sözcüsü: Bülent Üzel

Bülent Üzel Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun, Feramuz Orhan

Erkin Ali Doygun, Feramuz Orhan Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır, Deniz Abadan

Ata Bayındır, Deniz Abadan Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl

Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl Altyapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli

Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli Sağlık İşlerinden Sorumlu YK Üyesi: Ömürden Büyüksural

Ömürden Büyüksural Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil

Ersin Yelimgil Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci

Ercan Şekerci Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince, Tarık Elma

Yeni yönetimin Adanaspor'u daha ileri taşımak amacıyla çalışacağı belirtiliyor.