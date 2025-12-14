DOLAR
Fenerbahçe - Konyaspor: 49. Randevu, Kadro ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor 49. kez karşılaşıyor; Fenerbahçe 33 puanla namağlup liderliğe yakın, Konyaspor 16 puanla 12. sırada.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:25
Maç Bilgileri

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlikle 33 puan topladı ve ligde 3. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Genel Durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden Norveç’ten aldığı galibiyetle dönmesine karşın ligdeki son 2 maçını beraberlikle tamamladı.

Rekabet Özeti

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 36 galibiyet, Konyaspor 8 galibiyet elde etti; 4 karşılaşma berabere sona erdi. İki takım arasında atılan goller 124–52 lehine Fenerbahçe.

Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe deplasmanda 3-2, sahasında 2-1 galip geldi.

Son 10 Maç

Son 10 müsabakada Fenerbahçe 6, Konyaspor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Kadıköy’de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Farklı Skorlar

Rekabetteki en farklı skor 10 Ocak 2024’te Fenerbahçe’nin 7-1 galibiyeti oldu. Sarı-lacivertliler rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Konyaspor’un en farklı galibiyeti 27 Mayıs 2005’teki 4-2 skoruyla kayıtlarda yer alıyor.

Fenerbahçe’nin Form Durumu

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, son 14 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. 24 Eylül’de UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e mağlup olmasının ardından ligde 9 ve Avrupa’da 5 karşılaşma oynayan takım, bu süreçte 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Ligde Namağlup Tek Takım

Sarı-lacivertliler ligde 15 haftada 33 puan toplayarak bu sezon henüz mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor. Bu, takımın 2005-2006 sezonundan bu yana ilk kez ilk 15 haftada yenilgi almaması olarak kayda geçti.

İç Saha Karnesi

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 7 maçta Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında galip gelirken; Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Evinde rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Kadro, Eksikler ve Diğer Gelişmeler

Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün tedavisi sürüyor. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almayacak.

Asensio’nun Etkisi

Norveç’te Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilmeyen Marco Asensio, ligdeki son dönemde takımın en etkili ismi oldu. Asensio son 7 maçın 6’sında skor katkısı yaparken, bu süreçte 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Kart Sınırı

Fenerbahçe’de Edson Alvarez ile Archie Brown sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde Eyüpspor maçında görev alamayacak.

Hakem Ataması

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta olurken, maçın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olarak bildirildi.

