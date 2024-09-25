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Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç Oldu

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç'ı açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:57
Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç Oldu

Adanaspor'da Yeni Dönem

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Kılıç, Kulüp ile Bir Araya Geldi

Turuncu-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında, "Kulüp başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Mustafa Kemal Kılıç, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Teknik direktörümüze ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçmişteki Hüzün

Eski teknik direktör Sol Bamba'nın vefatının ardından, takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Yeni dönemde Adanaspor'un başarısı için umutlar artarken, taraftarlar da Kılıç'ın liderliğinde süreçlerin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.

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