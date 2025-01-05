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Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Amed Sportif Faaliyetler golsüz berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:04
Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig: Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler Golsüz Berabere

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Adanaspor, kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi.

Maç boyunca her iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar yaratmasına rağmen, herhangi bir gol sesi çıkmadı. Sonuç olarak karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuç, her iki takım için puan kaybı anlamına gelirken, ligdeki rekabetin ne denli zorlu geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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