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Adasokağı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Zorlu Maçta Yendi

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-38'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:56
Adasokağı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Zorlu Maçta Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. haftasında, Adasokağı takımı, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelenin sonucu, ev sahibi takımın 40-38'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Detayları

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı, Adasokağı'nın 17-16'lık avantajıyla tamamlandı. Maç boyunca her iki takım da büyük bir mücadele sergilerken, Adasokağı sezon boyunca sürdürdüğü galibiyet serisini yinelemiş oldu.

Gelecek Maçlar

Adasokağı, bu galibiyetle birlikte önümüzdeki haftalarda da başarılı sonuçlar almayı hedefliyor. İki takım da ligdeki diğer karşılaşmalarında da güçlerini gösterecekler.

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