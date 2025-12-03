Adem Yeşilyurt Parladı: Karşıyaka'dan Denizli'de Asist

Maç performansı ve takım durumu

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, hafta sonu oynanan Denizli İdman Yurdu maçında sergilediği performansla dikkat çekti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 11 hafta sonunda yoluna kayıpsız devam ediyor. Şu ana kadar 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan İzmir temsilcisi, topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon Burhanettin Basatemür yönetiminde genç ağırlıklı bir kadro oluşturan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen birçok oyuncuyu A takıma kazandırdı. İlk kez Karşıyaka forması giyen genç isimlerden biri de 2007 doğumlu Adem Yeşilyurt.

Denizli İdman Yurdu maçında bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Adem Yeşilyurt, taraftarların beğenisini kazandı. Genç oyuncu, 34. dakikada Hamza Küçükköylü'nün attığı ilk golün asistini yaparken, hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkı sağladı.

Kanat oyuncuları Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın 3 aylık bahis cezası nedeniyle forma giyememesi, Adem Yeşilyurt'un gelecek maçlarda ilk 11'de yer alma şansını artıracak.

