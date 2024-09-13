Adis Jahovic ve Berkan Emir Narlıdere Belediyespor'a Transfer Oldu

Transfer Detayları

Adis Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Narlıdere Belediyespor'a katıldı. Takım, Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin tarafından yönetilmektedir.

Adis Jahovic'in Kariyeri

37 yaşındaki Makedon oyuncu Adis Jahovic, Türkiye'deki kariyerine Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK gibi kulüplerde önemli maçlar çıkarak devam etti. Toplamda 215 karşılaşmada 81 gol kaydetmeyi başardı.

Berkan Emir'in Profil Özeti

36 yaşındaki Berkan Emir, profesyonel liglerde ve kupada toplam 424 maç tecrübesine sahiptir. En son Eyüpspor forması giymiştir.

İlk Maç ve Hedefler

Narlıdere Belediyespor, yeni sezonun ilk karşılaşmasını 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor ile oynayacak. Takım, bu sezon için büyük hedefler belirlemiş durumda.