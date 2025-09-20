Adrian Mierzejewski Trabzon'a Geldi — Trabzonspor-Gaziantep FK Maçı İçin

Eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski, 6. hafta maçını izlemek için şehre geldi; takım ve taraftara mesaj verdi, gelecekte sportif direktör olmak istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 01:58
Eski futbolcu şehre gelerek takımını destekliyor

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Mierzejewski, yeniden Trabzonspor'da olmanın harika olduğunu, daha önce gelmek istediğini ancak futbol kariyerine devam ettiği için gelemediğini ifade etti.

Mierzejewski, Polonya Milli Takımı'nda olduğunu ve takımında yer alan oyuncuları gözlemlediklerini söyleyerek, Gaziantep'in oyuncusu Kozlowski'nin Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçı izlemek için geldiğini aktardı.

"İnanılmaz bir his. Burada unutamadığım çok fazla an var." diyen Mierzejewski, birçok maç ve golün hafızasında yer ettiğini belirtti. Trabzonspor'u hâlâ takip ettiğini ve kaleci Andere Onana'nın transferini televizyondan izlediğini söyledi.

Gelecekte Trabzonspor'da sportif direktör olarak çalışmak istediğini ve lig şampiyonluğundaki kutlamaları yakından takip ettiğini belirten Mierzejewski, şehir merkezindeki kutlama videosunu herkese gönderdiğini, kulübün büyüklüğünü ve zaferin nasıl kutlandığını göstermek istediğini söyledi: "Evet kendimle gurur duyduğum anlardan biri."

Taraftarlara çağrı

Mierzejewski taraftarlara da şu mesajı iletti: "Anın tadını çıkarın. Bir süredir konuşuyoruz ve şimdi düşününce o anların tadını yeterince çıkaramadığımı düşünüyorum. Oyuncularla, takımla gurur duyun. Muhteşem bir stadyumunuz var. Türkiye'nin en iyisi olmak için yarışan bir takımınız var. Uluslararası kupalarda oynarken, her yerde takımınızı destekleyebilirsiniz. Fransa'ya Almanya'ya büyük ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sadece tadını çıkarın ve her zaman stadyuma gelin. Biz oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Taraftarın ismimi söyledikleri anları hep hatırlarım. Bu gerçekten oyuncuya ekstradan yüzde 10 savaşma gücü veriyor. O yüzden stadyuma gelin ve takımınızı destekleyin."

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek