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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Acı Kaybı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya, hayatını kaybetti. TFF, başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 18:27
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Acı Kaybı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Acı Günü

ikas Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, bu sabah babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu üzücü olay üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Ömer Sıtkı Özkaya'nın Cenazesi

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Ömer Sıtkı Özkaya'ya Allah'tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın (sağ 3) 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya...

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın (sağ 3) 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 5), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de (sağ 6) katıldı.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın (sağ 3) 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya...

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın (sağ 3) 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 5), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de (sağ 6) katıldı.

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