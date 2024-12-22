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2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. Ayağı Kilis'te Gerçekleşti

2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, Kilis'te düzenlendi. Yarışmaya katılan 18 araç ve 36 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:58
2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. Ayağı Kilis'te Gerçekleşti

2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. Ayağı Kilis'te Gerçekleşti

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası çerçevesinde, 4. ayak yarışları Kilis'te yapıldı. Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde kurulan parkurda, off-road araçlarının kıyasıya mücadelesi büyük bir ilgiyle izlendi.

Yarış sırasında bazı sürücüler parkurun zorluklarıyla başa çıkmada zorluk yaşarken, bazı araçlarda teknik arızalar meydana geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de yarışmaya katılarak sporculara destek verdi.

Kent Tanıtımına Katkı

Başkan Bilecen, etkinliğin Kili̇s için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu yarış, şehrimizdeki 4'üncü off-road yarışı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından onaylı bir organizasyon. Kentimizin tanıtımına katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor" dedi.

Başkan Bilecen, daha önce sınıf 2'de birincilik yaşadığını hatırlatarak, "Bugün inşallah Türkiye birinciliğimi pekiştirip kupamı alacağım" dedi.

Ödül Töreniyle Sona Erdi

5 kilometre uzunluğundaki engelli etapların üç kez geçilmesi sonucunda, yarışmanın sonuçları takip eden Kilis Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan ödül töreniyle duyuruldu. Genel klasmanda birinciliği Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit ekibi kazanırken, diğer sınıflarda sırasıyla Serkan Bayık-Gözde Dila Bayık, Tunay Açıkgöz-Halil Akgün, Yakup Çimiç-Adem Paç ve Süleyman Şen-Zeki Kuru ekipleri de birinci olarak ödül aldı.

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından organize edilen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın...

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından organize edilen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, Kilis'te gerçekleştirildi. Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda off-road araçlarının mücadelesi ilgiyle izlendi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AA muhabirine açıklama yaptı.

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından organize edilen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın...

Osmaniye Off-Road Spor Kulübü (OSDOFF) tarafından organize edilen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, Kilis'te gerçekleştirildi. Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda off-road araçlarının mücadelesi ilgiyle izlendi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AA muhabirine açıklama yaptı.

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