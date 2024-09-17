Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası İtalya'da Başlıyor

Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası İtalya'da Düzenlenecek

Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, İtalya'nın Pesaro şehrinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu önemli organizasyon 20-22 Eylül tarihlerinde gençler ve 27-29 Eylül tarihlerinde ise büyükler kategorileri için düzenlenecek.

Türkiye'nin Temsilcileri

Bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi büyükler kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal temsil ederken, gençler kategorisinde ise Didem Sağlam, Zeynep İmge Akgül, Eylül Naz Aygör, Elif Sadıkoğlu, Elif Sezen, Ela Bozkır, İrem Ece Çırak, Çiçek Öz, Busenaz Atmaca ve Murat Mert Erdiç mücadele edecek.

Bu yılki şampiyona, genç yetenekleri bir araya getirecek ve aerobik cimnastikin dünya genelindeki gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır.