Ağrı'da Genç Basketbol Yetenekleri Eğitime Alıyor

Ağrı'da, okullarda gerçekleştirilen yetenek taramaları sonucu keşfedilen genç sporcular, basketbol eğitimine katılarak geleceklerini şekillendiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda, deneyimli antrenörlerle çalışmalarını sürdüren öğrenciler, basketbolun inceliklerini öğreniyor.

Tarama Sonuçları Başarıyı Doğuruyor

Valilik koordinesinde yapılan iş birliğiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yetenekli öğrencileri çeşitli spor dallarına yönlendiriyor. Son yıllarda basketbola artan ilgiyle birlikte, genç atletler, antrenör Şükrü Üzer ve yardımcıları eşliğinde eğitim alarak performanslarını yükseltiyor.

Deneyimli Antrenörlerden Eğitim

Haftanın her günü verilen antrenmanlarda, basketbola dair temel teknikler olan top sürme, şut, pas çeşitleri, savunma ve hücum gibi konular üzerinde yoğunlaşılıyor. Sporcular, yarışmalı maçlarla da pratik yaparak kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar.

Başarılar ve Gelecek Planları

Antrenör Üzer, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında kazandıkları deneyimlerle genç yeteneklere yön verdiklerini vurguladı. "Bizim görevimiz çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak. Bu çocuklar gerçekten özel ve yetenekli," diyen Üzer, gençlerin ulusal ve bölgesel turnuvalardaki başarılarına da dikkat çekti. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde önemli dereceler elde ettiklerini belirten Üzer, toplamda 120 lisanslı sporcu bulduklarını ifade etti.

Öğrenciler Sporla Büyüyor

Ağrı Spor Lisesi öğrencisi Çiğdem Kaya, basketbol antrenmanlarına katılmaya yaklaşık 3 yıl önce başladığını, daha önceki branşının atletizm olduğunu ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle basketbola yöneldiğini belirtti. "Basketbolu sevdim çünkü arkadaşlarım bu sporu yapıyordu," dedi.

Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Rengin Evin Demir ise sporun eğitimle paralel gittiğine dikkat çekerek, hedefinin Beşiktaş ve Milli Takım forması giymek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Seda Nur Kaya, spor sayesinde daha sağlıklı olduğunu ve iyi bir antrenör olma hayali kurduğunu belirtmiştir.

Ağrı'daki okullarda yapılan taramalarla yetenekleri keşfedilen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarında, deneyimli antrenörlerden basketbol eğitimi alarak spora kazandırılıyor. Öğrencilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda eğitim veriliyor.

Ağrı'daki okullarda yapılan taramalarla yetenekleri keşfedilen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarında, deneyimli antrenörlerden basketbol eğitimi alarak spora kazandırılıyor. Öğrencilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda eğitim veriliyor.