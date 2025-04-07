Ağrı'nın Kadın Futbol Takımı 1. Lig İçin Hedef Büyütüyor

Geçen sezon 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off maçlarında gösterdiği başarı ile 1. Lig hedefini gözüne kestirdi.

Takımın 1. Lig Hedefi

2016 yılında kurulan ve bünyesinde 30 yetenekli futbolcu barındıran takım, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazandı. Antrenör Önder Tunay, sezon başında ligde kalma hedefiyle yola çıktıklarını ancak oyuncularının yeteneği ve aldıkları destekle hedeflerini büyüttüklerini belirtti.

Desteklerle Başarıya Giden Yol

Tunay, "Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un büyük destekleri ile kendimizi yalnız hissetmedik. Kızlarımız çok yetenekli ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi. Ayrıca, kızların futbol oynamayacağına dair yaygın algıyı kırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Aile Desteği ve Futbol Tutkusu

Futbolcular, ailelerinin desteğini almanın ne denli önemli olduğunu dile getiriyor. 24 yaşındaki Hasret Aydemir, "Babamın desteğiyle futbol kariyerime 10 yıl önce başladım. Herkesin bizlere destek vermesi gerekiyor," dedi.

Esma Karakaya, "Ağrı'nın formasını gururla giyiyorum. Hocalarımın desteğiyle burada bulunmaktan mutluyum," derken, Reyhan Kahraman, futbol sayesinde birçok ili gezme fırsatı yakaladığını ve takım ruhunun önemini vurguladı. "Ailem hiçbir zaman futbol oynamama engel olmadı," ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın Gelecek Hedefleri

Tunay, "Bölgemizde Hakkari'nin iki kadın takımı Süper Lig'de oynuyor. Neden Ağrı, önümüzdeki süreçte önce 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e çıkmasın?" diyerek, takımının potansiyelini ortaya koydu.

Geçen yıl 2. Lig'e çıkan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off'larda başarılı olarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Kırmızı-siyah formayı giyen kızlar, bir üst lig için mücadele ediyor.

Geçen yıl 2. Lig'e çıkan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off'larda başarılı olarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Kırmızı-siyah formayı giyen kızlar, bir üst lig için mücadele ediyor.