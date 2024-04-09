Agüero, Real Madrid - Manchester City maçı için 10.000 dolar bahis oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başladı ve Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero'dan ilginç bir itiraf geldi. Agüero, bugün oynanacak Real Madrid - Manchester City maçı için 10.000 Dolarlık 2,75 Üst bahis oynadığını açıkladı.

Agüero'nun bu hamlesi futbolseverleri şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Agüero, Barcelona'ya transfer olmuş ancak kısa süre sonra futbola veda etmişti.

Agüero'nun bahis oynadığı maçta Manchester City'nin galip geleceğine dair inancını gösteriyor. Maçın gollü geçeceğini düşünen Agüero, 2,75 oran üzerinden 10.000 Dolarlık bahis oynayarak 27.500 Dolar kazanma şansı elde etti.

Agüero'nun bu hamlesi, futbolseverler tarafından farklı yorumlara neden oldu. Bazıları Agüero'nun futbola olan tutkusunun hala devam ettiğini ve eski günlerini özlediğini savunurken, bazıları ise bu hamleyi riskli ve mantıksız olarak değerlendirdi.

Maçın sonucu ve Agüero'nun bahsinin tutması ise merak konusu. Real Madrid - Manchester City maçı bugün saat 22:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.