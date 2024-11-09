Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Geçti: Özbalta'dan Açıklamalar

Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Ahlatcı Çorum FK, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Öz güvenimizi sahaya yansıttık diye düşünüyorum." dedi.

Özbalta'nın Değerlendirmeleri

Özbalta, milli araya 3 puanla girdikleri için mutlu olduklarını belirtirken, elde ettikleri galibiyetle ligde ilk 8'e girme fırsatı yakaladıklarını vurguladı. Ayrıca, futbolcularını bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Maçın sonlarına doğru bir gerginlik yaşandığını da ifade eden Özbalta, "Taç çizgisinin orada istem dışı, maçın hararetiyle, kazanma hırsıyla bir an topa vurma isteği doğdu. O da 'Hocam yakışmadı sana. Sen çok iyi bir insansın. Bunu senden beklemezdim.' dedi. 'Haklısın.' dedim. Buradan hem ondan hem Pendikspor camiasından özür dilerim. İstem dışı bir hareketti." şeklinde konuştu.

Pendikspor'un Tepkisi

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, takımının kazanacak bir performans sergilediğini fakat kaybettiklerini dile getirdi. Buldukları pozisyonların ve ceza sahası içindeki aksiyonların fazlasıyla yeterli olduğunu belirten Esendemir, "Günün sonunda kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyoruz. Ancak oyunun içindeki bu tür kayıplar oluyor." dedi.

Esendemir, maçtan olumlu ve olumsuz çıkarımlar yapacaklarını, milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini de vurguladı. "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, son 3 maçlık grafiğimizin üzerine çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.