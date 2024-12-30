Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Ahlatcı Çorum FK, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor mücadelesinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, futbolcuların formda kalmasını sağlıyor.

Çift İdman ile Yoğun Çalışma

Kırmızı-siyahlı ekip, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaparken, öğleden sonraki idmanda ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışma programıyla, oyuncuların maç öncesi form durumları artırılmaya çalışılıyor.

Ancak, sakatlığı devam eden Avounou, antrenmanlara katılmadı. Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ahlatcı Çorum FK'nın, Şanlıurfaspor karşısında alacağı sonuç, ligdeki hedefleri açısından oldukça kritik olacak.