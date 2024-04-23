Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,58 0,14%
EURO
34,79 0,19%
ALTIN
2.426,57 0,24%

Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe maçındaki penaltı için yorumu olay oldu: 'Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu ise viral oldu.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 00:16
Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe maçındaki penaltı için yorumu olay oldu: 'Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki kapanış maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Deplasmanda oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybetti.

Maçın son dakikalarında yaşanan bir penaltı kararı ise tartışmaları beraberinde getirdi. Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Rey Manaj'ın Livakovic ile karşı karşıya kaldığı anlarda topu dışarı vurması ve ardından yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Ancak bu karar, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında büyük tartışmalara neden oldu.

fenerbahçe

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Çakar, verilen penaltı kararını kesinlikle yanlış olarak nitelendirerek, Sivassporlu oyuncunun teması hissedip kendini yerde bırakarak penaltı aldığını ifade etti. Çakar'a göre, bu kararın arkasında bir anti-Fenerbahçe lobisi bulunuyor ve bu gece Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu olumsuz etkilemiştir.

Çakar, söz konusu kararla ilgili ''Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti- Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Maaşa ek 18 bin TL almak için son tarih verildi! Süreyi kaçıranın cüzdanı boş kalacak

Sürücüler 2 bin 568 TL ödemekten kurtuldu! 81 ilde tamamen iptal edildi

Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli

Parasını ona yatıranlar fena çakılacak! Piyasa uzmanı korkunç tarihi açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Ayçiçek yağında bomba gibi indirim! 5 litre fiyatını gören stok yapacak!

Parasını ona yatıranlar fena çakılacak! Piyasa uzmanı korkunç tarihi açıkladı

Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli

Belediyeye 18-50 yaş arası personel alımı! KPSS ve sınav şartı aranmayacak

Bu şartı sağlayan çalışanlara 8500 TL ek ödeme! Bir ay değil her ay verilecek

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapana 750 TL para iadesi yapılacak

Maaşa ek 18 bin TL almak için son tarih verildi! Süreyi kaçıranın cüzdanı boş kalacak

Bakanlık'tan emeklilere e-Devlet müjdesi geldi! Emekliler derin bir oh çekecek

Cep telefonu alacaklar dikkat! O banka kartına 1500 TL indirim sağlanıyor

Altın fiyatlarında 3000 TL'nin ayak sesleri! İslam Memiş tarih vererek duyurdu

KPSS şartıyla üniversiteye personel alımı! Onlarca kadroda yüksek maaşlı iş imkanı

Sürücüler 2 bin 568 TL ödemekten kurtuldu! 81 ilde tamamen iptal edildi