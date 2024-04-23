Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe maçındaki penaltı için yorumu olay oldu: 'Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki kapanış maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Deplasmanda oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybetti.



Maçın son dakikalarında yaşanan bir penaltı kararı ise tartışmaları beraberinde getirdi. Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Rey Manaj'ın Livakovic ile karşı karşıya kaldığı anlarda topu dışarı vurması ve ardından yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Ancak bu karar, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında büyük tartışmalara neden oldu.





Hakem yorumcusu Ahmet Çakar da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Çakar, verilen penaltı kararını kesinlikle yanlış olarak nitelendirerek, Sivassporlu oyuncunun teması hissedip kendini yerde bırakarak penaltı aldığını ifade etti. Çakar'a göre, bu kararın arkasında bir anti-Fenerbahçe lobisi bulunuyor ve bu gece Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu olumsuz etkilemiştir.

Çakar, söz konusu kararla ilgili ''Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti- Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…" şeklinde konuştu.