Sivasspor, 8 Kasım Manisa FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, 3 puan hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig 13. hafta | 8 Kasım Cumartesi

Trendyol 1. Lig ’in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Manisa FK ’yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma hareketleriyle başlayıp, ardından pas ve top koruma çalışmalarıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip idmanı duran topla tamamladı. Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.

