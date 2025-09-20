Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

Kayseri'de anma amaçlı kaykay yarışması gerçekleştirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç anısına, Kayseri'de düzenlenen Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Yarışması yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kaykay Pisti'nde yapıldı.

Yarışmaya toplam 36 sporcu katıldı; bunların 9'u kadın, 27'si erkek sporculardan oluştu. Organizasyon, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Federasyonun hedefleri ve değerlendirmeleri

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada kaykay branşını Türkiye'de geliştirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı. Yıldız, kulüp sayısını 9'dan 140'lara çıkardıklarını ve hakem ile antrenör sayılarını artırdıklarını ifade etti.

Yıldız ayrıca Kayseri'deki talebe dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada ilk 3'e giren çocuklarımızı kendi içinde teknik kurulumuz değerlendirecek. Milli takım kamplarımıza almayı düşünüyoruz. Burada yetenekli gördüğümüz çocukları zaten hocalarımız da takip ediyor. Gelişim kamplarına alıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda da iyi bir derece elde ederse sporcuları yurtdışındaki yarışmalara götürüyoruz."

Yarışma sonuçları

Erkekler kategorisinde dereceye girenler şunlar oldu: Ahmet Yusuf Özkutlu birinci, Can Berdan ikinci ve Ebrar Bilgiç üçüncü.

Kadınlarda ise podyuma çıkan isimler Hatice Sena Yüce (birinci), Burçak Ergenç (ikinci) ve Beren Karaduman (üçüncü) olarak kaydedildi.

Etkinlik, genç kaykaycıların yeteneklerini sergilediği ve federasyonun altyapı çalışmalarıyla paralel ilerleyen bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in anısına, Kayseri'de 36 sporcunun katılımıyla "Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Yarışması" düzenlendi.