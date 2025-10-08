Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Kazandı

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:48
Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Kazandı

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Finalde VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank3-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Beş sete uzayan karşılaşma, iki takım arasındaki yüksek tempolu ve çekişmeli oyunun net bir göstergesi olarak dikkat çekti. Maç boyunca üstünlük zaman zaman el değiştirirken, kritik anlarda alınan kararlılık Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupasını müzesine götürdü.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
3
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP
4
TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi
5
Çaykur Rizespor, 9. Hafta Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
6
Bahçeşehir Koleji 93-74 Umana Reyer — BKT Avrupa Kupası
7
Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Başkanlığına Seçildi: Birlik Mesajı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?