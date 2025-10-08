Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Kazandı

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Finalde VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Beş sete uzayan karşılaşma, iki takım arasındaki yüksek tempolu ve çekişmeli oyunun net bir göstergesi olarak dikkat çekti. Maç boyunca üstünlük zaman zaman el değiştirirken, kritik anlarda alınan kararlılık Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupasını müzesine götürdü.