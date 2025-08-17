DOLAR
Ahmet Ketenci'den Birlik Çağrısı: Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Mesaj

Ahmet Ketenci, 20 Ağustos'taki Benfica maçı öncesi taraftarlara birlik çağrısı yaptı; transfer ve sezon hazırlıklarıyla ilgili sorumluluğun yönetimde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:17
Ahmet Ketenci'den Benfica Öncesi Birlik ve Destek Çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı maç öncesinde camiaya birlik çağrısında bulundu.

Tribünlere çağrı: Kadıköy'ü coşkuyla dolduralım

Aa muhabirine konuşan Ketenci, Feyenoord maçındaki desteğin Benfica karşısında da gösterilmesi gerektiğini belirterek taraftarlara seslendi. Ketenci, "Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir." ifadelerini kullandı.

Ketenci sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy’ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim."

Göztepe maçı ve sezon değerlendirmesi

Göztepe karşılaşmasında beklentilerin altında kaldıklarını kabul eden Ketenci, Feyenoord maçındaki mücadeleden duyduğu memnuniyeti hatırlattı ve "34 haftalık sezonun daha ilk maçını oynadık" diyerek sabır çağrısında bulundu.

Transferde sorumluluk yönetimde

Transferlerle ilgili tüm sorumluluğun yönetimde olduğunu belirten Ketenci, camianın beklentilerini karşılayacak adımların atılmakta olduğunu söyledi: "Takımımızın transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili bütün sorumluluk şüphesiz bizlere aittir. Bu konularda gereken adımlar, en kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır."

Ketenci, sezon hedefleriyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizler, yönetim olarak; hocamız Jose Mourinho ve teknik ekibiyle birlikte, takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak, çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."

