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Taha Akgül, Macaristan'daki Güreşçilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Taha Akgül, Macaristan'daki güreş milli takımına moral ziyareti yaparak sporcuların motivasyonunu artırdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 23:32
Taha Akgül, Macaristan'daki Güreşçilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren Taha Akgül, Macaristan'da bulunan Uluslararası Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti. Federasyonun yapmış olduğu açıklamaya göre, Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Tata kentinde 20 Temmuz tarihinde başlayan kampına katılarak, Eylül ayında gerçekleştirilecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde sporculara moral desteği sağladı.

Millilerin kampı, 1 Ağustos tarihinde sona erecek olup, bu süreçte sporcuların motivasyonunu artırmak için yapılan ziyaret büyük bir önem taşıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül(sol 8), Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül(sol 8), Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti. Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Tata kentinde 20 Temmuzda başlayan kampına gelerek Eylül ayında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi sporculara moral verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül(sol 8), Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül(sol 8), Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti. Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Tata kentinde 20 Temmuzda başlayan kampına gelerek Eylül ayında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi sporculara moral verdi.

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