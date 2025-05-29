Zewlakow'dan Szymanski'ye Övgü: 'Mükemmel Bir Futbolcu'

MKE Ankaragücü'nün Eski Yıldızından Szymanski'ye Destek

MKE Ankaragücü'nün Polonyalı eski futbolcusu Michal Zewlakow, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin çalışkanlığı ve kararlılığıyla büyük bir seviyeye ulaştığını belirtti. Zewlakow, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen UEFA Konferans Ligi finali öncesi gerçekleştirilen gösteri maçında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Ankaragücü'ne Yakın Takip

2010-2011 sezonunda Süper Lig'de MKE Ankaragücü forması giymiş olan Zewlakow, şu anda Polonya'nın köklü ekiplerinden Legia Varşova'nın sportif direktörlüğünü yürütüyor. Ankaragücü’nün son dönemlerde liglerde yaşadığı zor süreçlere de değinen Zewlakow, "Geride kalan sezonlar Ankaragücü için oldukça zor geçti. Oraya oynamaya giden birkaç arkadaşım vardı. Şimdi Legia Varşova için görev yapıyorum, bu yüzden yüzde 100 kulübüme konsantreyim" dedi.

Szymanski’nin Yetenekleri

Zewlakow, Szymanski ile ilgili olarak, "O dönemde 15-16 yaşlarındaydı ve çok yetenekliydi. Ona bir şans vermek istedik. Akademideki bir çocuğun ikinci takımdan A takıma, ardından Avrupa'ya gidebileceği bir örnek. Szymanski, milli takım için de önemli bir oyuncu. Kulübünde yaptığı işler mükemmel" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ile Çalışma Fırsatı

Zewlakow, Sebastian Szymanski'nin ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışma fırsatı olduğu hakkında da düşüncelerini aktardı. "Bütün futbolcular kariyer hayalleri kurarken, büyük bir teknik direktörle çalışma hayalini de taşır. Sebastian, çalışkanlığı ve kararlılığı ile bu seviyeye ulaştı ve şimdi böyle bir teknik direktörle çalışmanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Oğul Zewlakow’un Geleceği

Son olarak, Legia Varşova forması giyen oğlu Jakub Zewlakow hakkında konuşan Michal Zewlakow, oğlunun hücumda Szymanski gibi yetenekli olduğunu belirtti. "Oğlum ofansif bir oyuncu. Onunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum çünkü önünde uzun bir yol var. Şansını denemesi ve yeterince iyi olduğunu kanıtlaması için zamanı var" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün Polonyalı eski futbolcusu Michal Zewlakow, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.