Ahmet Minguzzi Spor Tesisi Açılışıyla Anıldı

Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin Görkemli Açılışı

Pendik'te, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak olan Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Bakan Bak'tan Duygusal Açıklamalar

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı. Bakan, Mattia'nın hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Bu tesis Ahmet gibi birçok genç sporla buluşacak, kültürel aktiviteler yapacak ve arkadaşlarıyla kaynaşacak."

Toplumsal Duyarlılık Vurgusu

Bakan Bak, toplumsal farkındalığın önemini vurguladı ve "Bu açılış bizler için çok kıymetli. Aileye sabırlar diliyoruz, onların mücadelesinde yanlarındayız." dedi. "Çocuklarımıza zaman ayırmalıyız. Onlara zamanımızı ötelememeliyiz." diye ekledi.

Pendik Belediye Başkanı'nın Açıklamaları