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Ahmet Minguzzi Spor Tesisi Açılışıyla Anıldı

Pendik'te, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını taşıyan spor tesisi açıldı. Bakan Bak ve yerel yöneticiler katıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:54
Ahmet Minguzzi Spor Tesisi Açılışıyla Anıldı

Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin Görkemli Açılışı

Pendik'te, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak olan Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Bakan Bak'tan Duygusal Açıklamalar

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı. Bakan, Mattia'nın hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Bu tesis Ahmet gibi birçok genç sporla buluşacak, kültürel aktiviteler yapacak ve arkadaşlarıyla kaynaşacak."

Toplumsal Duyarlılık Vurgusu

Bakan Bak, toplumsal farkındalığın önemini vurguladı ve "Bu açılış bizler için çok kıymetli. Aileye sabırlar diliyoruz, onların mücadelesinde yanlarındayız." dedi. "Çocuklarımıza zaman ayırmalıyız. Onlara zamanımızı ötelememeliyiz." diye ekledi.

Pendik Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, tesisin adının Mattia Ahmet Minguzzi olarak belirlenmesinin isabetli bir karar olduğunu belirtti. "Ahmet, yaşı küçüktü ama bize çok olgun mesajlar verdi"

Yasemin Minguzzi'nin Duygusal Yorumu

Mattia'nın annesi Yasemin Minguzzi ise "Bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele içindeyim" şeklinde konuştu. Açılış ve etkinliklerin gençler için umut verici bir adım olduğunu ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Umutları

Açılış töreninin ardından, Bakan Bak tesis içinde incelemelerde bulundu. Herkesin umutla beklediği bu tesis, gençlerin spor yapma imkanlarını artıracak ve toplumsal duyarlılığın yayılmasına destek olacaktır.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını...

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı Pendik'te gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını...

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı Pendik'te gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

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