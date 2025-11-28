Ahmet Oğuz: 'Kornerde şut denedim, asist oldu' — Kocaelispor 1-0

Ahmet Oğuz: "Kornerde şut denedim, asist oldu"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası değerlendirme

Kocaelispor takım kaptanı Ahmet Oğuz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "6 hafta önce bunu hocamız ‘Siz bir daha yenilmeyeceksiniz’ demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Performans ve gol paylaşımı

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı.

