Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş'ı Birlikte Eski Başarılara Taşıyacağız'

Ahmet Ürkmezgil, 683 oyla Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı oldu; birlik ve beraberlikle kulübü eski başarılara taşıyacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 21:55
Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş'ı Birlikte Eski Başarılara Taşıyacağız'

Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş'ı Birlikte Eski Başarılara Taşıyacağız'

Ürkmezgil 683 oyla divan kurulu başkanı seçildi

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı oldu.

Seçimin ardından basın mensuplarına konuşan Ürkmezgil, seçimi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Beşiktaş'ta yedi yıl yöneticilik yaptığını ve kulüpte her görevi üstlenmiş gibi hissettiğini ancak divan başkanlığının eksik kaldığını söyledi.

Ürkmezgil, süreci anlatırken, "Divan başkanlık seçimi söz konusu olunca bazı arkadaşlar, büyüklerim bu konuda bana telkinde bulundu, dayanamadım ve aday olduk. Hızlı ve uzun bir süreçti. Fazla aday vardı. İş, dokuz adayla başlayıp en sonunda beş adaya kadar indi. Gerçekten zor bir seçimdi." ifadelerini kullandı.

Tüm divan üyelerine teşekkür eden Ürkmezgil, hedefinin camiayı eski günlerdeki gibi birlik ve beraberlik içinde bir noktaya getirmek olduğunu vurguladı: "Hep birlikte Beşiktaş'ı tekrar birlik, beraberlik içerisinde çok güzel yerlere getireceğimizden hiç şüphem yok. Zaten o günleri yakaladığımız anda ben inanıyorum ki eski günlerdeki başarıların hepsi arkadan gelecektir. Önce birliktelik, başarı ve kenetlenme sonra başarı geliyor. Futbolda da bu böyledir. Takım halinde iyi olmazsanız, kenetlenmezseniz birkaç tane oyuncunun iyi olması, taktiğin çok iyi olması galibiyeti getirmiyor."

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Ürkmezgil, konuşmasını şöyle tamamladı: "O zamanlar feda dönemi olduğu için yöneticilikte yaptığımız seçimlerde çok fazla zorlu mücadeleler de olmamıştı. Bu kadar yorulmamıştık. Hiç bu konulara girmiyoruz ama bayağı yıprandığımız anlar oldu. Dolayısıyla yarından itibaren bu yorgunluğa rağmen işin neresinden başlayabiliriz diye öyle bir heyecan içerisindeyim. Çok mutluyum. Yöneticiliğimde de ilk haber alışım çok ani olmuştu. Şu anda da o heyecanı yaşıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çok iyi bir ekibim var. Ekibime çok güveniyorum. İnanıyorum ki bütün Beşiktaş kamuoyu da bana çok yardımcı olacak."

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübünün...

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alarak yeni divan kurulu başkanı olan Ahmet Ürkmezgil, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marcel Licka: "Takımımla Gurur Duyuyorum" — Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük
2
Murat Şahin: "İkinci yarı oyunumuz bize yakışmadı"
3
19 Yaş Altı Milli Takımı Galle'de İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi
4
Arda Güler'e övgü yağdı! Efsane isimden bomba sözler
5
Trendyol 1. Lig: Iğdır FK 1-1 Boluspor — Üzülmez'in ofsayt eleştirisi
6
Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş'ı Birlikte Eski Başarılara Taşıyacağız'
7
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)