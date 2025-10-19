Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş'ı Birlikte Eski Başarılara Taşıyacağız'

Ürkmezgil 683 oyla divan kurulu başkanı seçildi

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı oldu.

Seçimin ardından basın mensuplarına konuşan Ürkmezgil, seçimi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Beşiktaş'ta yedi yıl yöneticilik yaptığını ve kulüpte her görevi üstlenmiş gibi hissettiğini ancak divan başkanlığının eksik kaldığını söyledi.

Ürkmezgil, süreci anlatırken, "Divan başkanlık seçimi söz konusu olunca bazı arkadaşlar, büyüklerim bu konuda bana telkinde bulundu, dayanamadım ve aday olduk. Hızlı ve uzun bir süreçti. Fazla aday vardı. İş, dokuz adayla başlayıp en sonunda beş adaya kadar indi. Gerçekten zor bir seçimdi." ifadelerini kullandı.

Tüm divan üyelerine teşekkür eden Ürkmezgil, hedefinin camiayı eski günlerdeki gibi birlik ve beraberlik içinde bir noktaya getirmek olduğunu vurguladı: "Hep birlikte Beşiktaş'ı tekrar birlik, beraberlik içerisinde çok güzel yerlere getireceğimizden hiç şüphem yok. Zaten o günleri yakaladığımız anda ben inanıyorum ki eski günlerdeki başarıların hepsi arkadan gelecektir. Önce birliktelik, başarı ve kenetlenme sonra başarı geliyor. Futbolda da bu böyledir. Takım halinde iyi olmazsanız, kenetlenmezseniz birkaç tane oyuncunun iyi olması, taktiğin çok iyi olması galibiyeti getirmiyor."

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Ürkmezgil, konuşmasını şöyle tamamladı: "O zamanlar feda dönemi olduğu için yöneticilikte yaptığımız seçimlerde çok fazla zorlu mücadeleler de olmamıştı. Bu kadar yorulmamıştık. Hiç bu konulara girmiyoruz ama bayağı yıprandığımız anlar oldu. Dolayısıyla yarından itibaren bu yorgunluğa rağmen işin neresinden başlayabiliriz diye öyle bir heyecan içerisindeyim. Çok mutluyum. Yöneticiliğimde de ilk haber alışım çok ani olmuştu. Şu anda da o heyecanı yaşıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çok iyi bir ekibim var. Ekibime çok güveniyorum. İnanıyorum ki bütün Beşiktaş kamuoyu da bana çok yardımcı olacak."

