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Ajax-Galatasaray Maçından Öne Çıkanlar

Galatasaray, Ajax ile yaptığı maçta Okan Buruk'un kadro değişiklikleri ve maç içindeki olaylarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:05
Ajax-Galatasaray Maçından Öne Çıkanlar

Galatasaray'ın Ajax Maçındaki Notları

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşılaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önemli değişikliklerle sahaya çıktı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilen mücadelede, Buruk'un son Konyaspor maçındaki ilk 11'inde 2 değişiklik yapması dikkat çekti.

Galatasaray'ın İlk 11'i

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk'un Zorunlu Değişiklikleri

Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen Ismail Jakobs'un sakatlık durumu ve Roland Sallai'nin UEFA listesinde yer almaması nedeniyle zorunlu iki değişiklik yaptı. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu ve Sallai'nin yerine de Gabriel Sara görev aldı.

Berkan Kutlu'nun Görev Değişikliği

Müsabakada Berkan Kutlu, sol bek pozisyonunda görev aldı. Sakatlık nedeniyle alternatif oyuncu bulamayan Buruk, önceki maçlarda da sık sık Berkan'ı bu pozisyona çekmişti.

Sneijder Tribünde

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder, bu önemli maçı tribünden takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gören Sneijder, pek çok hayranıyla fotoğraf çektirdi.

İki Tanıdık İsim Ajax'ın Yedeklerinde

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst yedek kulübesinde yer aldı. Ahmetcan, Trabzonspor altyapısından yetişip 2022 yazında Ajax'a transfer edilmişti. Weghorst ise önceki sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçirmişti.

Pasveer'in Deneyimi

Ajax'ın kalesini Remko Pasveer korudu. 41 yaşındaki tecrübeli kaleci, Galatasaray'a karşı 34. resmi maçında görev alırken, bu sezon 29 gol yedi ve 15 maçta kalesini gole kapattı.

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