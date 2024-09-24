Ajax ile Beşiktaş Maçını İngiliz Hakem Yönetecek

Ajax-Beşiktaş Maçı Hakem İlişkisi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Hollanda'nın Ajax takımıyla mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek.

Karşılaşma Detayları

UEFA'nın yaptığı duyuruya göre, mücadele Johan Cruyff Arena stadında, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Brooks'un yardımcı hakemleri Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Tim Robinson görev alırken, Stuart Attwell VAR, Peter Bankes ise AVAR pozisyonunda bulunacak.