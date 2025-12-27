Akyaka'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı

Doğa, strateji ve genç yeteneklerin mücadelesi

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, spor ve doğayı buluşturan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenerek sporcuların ilk gün çıkışlarıyla resmen başladı.

Şampiyonanın ilk gününde genç sporcular, Akyaka’nın kendine has bitki örtüsü ve zorlu parkurlarında hedef bulma mücadelesi verdi. Ellerinde harita ve pusulalarla strateji geliştiren yarışmacılar, sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda zorlu doğa şartları ve zamanla da yarıştı.

Akyaka’nın benzersiz manzarası ve eşsiz atmosferi, organizasyona ayrı bir renk kattı. Hem teknik becerinin hem de fiziksel dayanıklılığın ön planda olduğu müsabakalarda genç yeteneklerin azmi izleyenlerden tam not aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, federasyon yetkilileri ve organizasyon komitesinin şampiyonanın centilmenlik içinde geçmesini temenni ettiği; Türkiye’nin dört bir yanından gelen tüm sporculara başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Şampiyona, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek farklı etap ve kategorilerdeki yarışlarla devam edecek.

AKYAKA'NIN EŞSİZ DOĞASINDA HEDEFLER BULUNUYOR