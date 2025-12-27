DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Efeler’den karatede çifte madalya gururu: Egemen Avcu altın, Hatice Hilal Akbay gümüş

İzmir’deki İller Arası Karate Şampiyonası’nda Efeler Spor Akademisi, Egemen Avcu çifte altın, Hatice Hilal Akbay gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:01
Efeler’den karatede çifte madalya gururu: Egemen Avcu altın, Hatice Hilal Akbay gümüş

Efeler’den karatede çifte madalya gururu

İzmir’deki İller Arası Karate Şampiyonası’nda Efeler rüzgârı esti

İzmir’de düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi sporcuları önemli başarılara imza attı. Turnuvada elde edilen dereceler, Efeler’i gururlandırdı.

Organizasyonu İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün üstlendiği şampiyonada akademi kursiyerleri, sergiledikleri disiplinli performansla dikkat çekti. Yarışmada teknik ve taktik açıdan üstünlük sağlayan sporcular, madalya kürsüsüne çıktı.

Egemen Avcu, hem Kata hem de Kumite branşlarında tüm rakiplerini geride bırakarak çifte altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Avcu’nun gösterdiği kararlı mücadele, turnuvanın öne çıkan performansları arasında yer aldı.

Hatice Hilal Akbay ise Kumite branşında başarılı bir mücadele sergileyerek finale yükseldi. Final karşılaşması 0-0 tamamlanırken, hakem kararıyla Akbay turnuvayı yenilgi almadan gümüş madalya ile noktaladı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi yaptığı açıklamada sporcuları tebrik etti; emeği geçen teknik ekip ve ailelere teşekkürlerini iletti. Elde edilen başarı, akademinin eğitim ve spor anlayışının bir sonucu olarak değerlendirildi.

İZMİR’DE DÜZENLENEN İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI’NDA EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR...

İZMİR’DE DÜZENLENEN İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI’NDA EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR AKADEMİSİ SPORCULARI, ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYALARLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

İZMİR’DE DÜZENLENEN İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI’NDA EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Efeler’den karatede çifte madalya gururu: Egemen Avcu altın, Hatice Hilal Akbay gümüş
2
Veysel Bilen: Musaba transferi etik değil, ama Samsunspor’un başarısı
3
Serdal Adalı: Beşiktaş için kenetlenme zamanı
4
Hatay'da Karate Umudu: Deprem Bölgesinde 1.500 Sporcu Mindere Çıktı
5
Altay'a FIFA'dan 18 Puan Silme ve Küme Düşme Tehdidi
6
Armada Praxis Yalıkavakspor İkinci Yarıya Hazır — İzmir Kampında 2'de 2
7
Adem Yeşilyurt'a Yurt Dışından Ciddi İlgi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti