Efeler’den karatede çifte madalya gururu: Egemen Avcu altın, Hatice Hilal Akbay gümüş

Efeler’den karatede çifte madalya gururu

İzmir’deki İller Arası Karate Şampiyonası’nda Efeler rüzgârı esti

İzmir’de düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi sporcuları önemli başarılara imza attı. Turnuvada elde edilen dereceler, Efeler’i gururlandırdı.

Organizasyonu İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün üstlendiği şampiyonada akademi kursiyerleri, sergiledikleri disiplinli performansla dikkat çekti. Yarışmada teknik ve taktik açıdan üstünlük sağlayan sporcular, madalya kürsüsüne çıktı.

Egemen Avcu, hem Kata hem de Kumite branşlarında tüm rakiplerini geride bırakarak çifte altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Avcu’nun gösterdiği kararlı mücadele, turnuvanın öne çıkan performansları arasında yer aldı.

Hatice Hilal Akbay ise Kumite branşında başarılı bir mücadele sergileyerek finale yükseldi. Final karşılaşması 0-0 tamamlanırken, hakem kararıyla Akbay turnuvayı yenilgi almadan gümüş madalya ile noktaladı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi yaptığı açıklamada sporcuları tebrik etti; emeği geçen teknik ekip ve ailelere teşekkürlerini iletti. Elde edilen başarı, akademinin eğitim ve spor anlayışının bir sonucu olarak değerlendirildi.

İZMİR’DE DÜZENLENEN İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI’NDA EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SPOR AKADEMİSİ SPORCULARI, ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYALARLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.