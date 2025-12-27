Altay'a FIFA'dan 18 Puan Silme ve Küme Düşme Tehdidi

Altay'a FIFA Şoku: 18 Puan ve Küme Düşme Riski

TFF 3. Lig 4. Grup ekibinde mali kriz derinleşiyor

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, geçmiş döneme ait futbolcu alacakları nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Eski oyuncular Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri için FIFA’ya başvurdu. FIFA sürece müdahale etti ve son ödeme/uzlaşma tarihini 8 Ocak 2026 olarak belirledi.

FIFA kurallarına göre uzlaşma sağlanamazsa Altay ağır puan cezalarıyla karşılaşacak. Buna göre, 1 Ocak tarihine kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşma sağlanamazsa, her iki oyuncu için 6’şar puan olmak üzere toplam 12 puan silinecek. 8 Ocak tarihine kadar Adam Stachowiak ile uzlaşma olmazsa ilave 6 puan daha kaybedilecek. William De Amorim ile anlaşma sağlanamazsa kulüp küme düşürülme cezasıyla karşılaşabilecek.

İlgili oyuncuların talep ettiği alacak tutarları şu şekilde: Kappel 238 bin Euro, Aka 920 bin Euro, Stachowiak 496 bin Euro ve Amorim 466 bin Euro. Ayrıca bu tutarlara faiz borçları da ekleneceği belirtildi.

İzmir temsilcisi, kısa sürede uzlaşma sağlayamazsa ligde önemli puan kayıpları ve hatta küme düşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

