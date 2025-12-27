Veysel Bilen: Musaba transferi etik değil, ama Samsunspor’un başarısı

Başkan vekilinden kapsamlı açıklama

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Anthony Musaba transferinin etik açıdan doğru olmadığını ancak kulüp adına önemli bir yönetim başarısı olduğunu açıkladı. Bilen, transferin kulübe sağladığı ekonomik getirinin ve oyuncunun uzun aradan sonra değerlenmesinin altını çizdi.

Transfer sürecine ilişkin değerlendirme

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba için devreye girmişti. Musaba’nın sarı-lacivertlilerle anlaşmasının ardından Samsunspor cephesinde tepkiler oluşmuş; Bilen, basın mensuplarına sürecin perde arkasını anlattı.

Bilen, oyuncunun sezon başında sözleşmesine konan yurt içi ve yurt dışı transferler için serbest kalma maddesini hatırlatarak, 'Buraya kadar her şey normal. Oyuncunun belirlenen bedel ödendiğinde serbest kalma hakkı vardı. Ancak normal olan, böyle bir talep geldiğinde menajerin ya da oyuncunun kulübü bilgilendirmesidir. Bu yapılmadı' ifadelerini kullandı.

Eksiklik ve sorumluluk vurgusu

Bilen, görüşmelerin perde arkasında yürütüldüğünü, Samsunspor yönetimi ve teknik heyetin bu süreçten haberdar edilmediğini belirtti. 'Birkaç maç öncesinden sözlü bir anlaşma yapılmış, resmiyeti beklenmiş. Bu durum bizim nezdimizde hem menajer hem de oyuncu açısından ciddi bir eksikliktir. Oyuncunun hocasına, futbol direktörüne ya da yöneticilerine bunu paylaşması gerekirdi' dedi.

Görüşmeleri yürüten kulübün, o ana kadar Samsunspor’a resmi bir bilgilendirme yapmadığını söyleyen Bilen, 'Bu davranış etik değildir. Eksik ve hatalıdır. Bu hatanın sorumluları menajer, oyuncu ve bu işten sorumlu olan kulüp yöneticileridir' diye konuştu.

Camialara genelleme yapılmamalı

Bilen, sosyal medya ve ulusal basındaki tartışılara da değinerek, hataların bir camiaya mal edilmemesi gerektiğini vurguladı: 'Bir kulübün yöneticileri hata yaptığında bunun bedelini tüm camiaya yüklemek doğru değil. İki büyük camiayı karşı karşıya getirecek bir dil kullanılmasını biz de doğru bulmuyoruz.'

Transfer politikası ve gelecek vizyonu

Samsunspor’un transfer politikasını anlatan Bilen, kulübün etik dışı bir yaklaşım içinde olmadığını ifade etti: 'Biz bugüne kadar etik dışı bir transfer sürecinin içinde olmadık, olmayız. Bir oyuncuyla ilgileniyorsak önce kulübünün kapısını çalar, izin isteriz. Futbolun marka değerini korumak bunu gerektirir.'

Musaba transferinin ekonomik boyutuna değinen Bilen, 'Altı ayda Samsunspor, oyuncusunu vitrine koyup satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır. Samsunspor yeniden sahnelere döndü' sözleriyle kulübün kazancını öne çıkardı.

Son olarak Bilen, Samsunspor’un oyuncular için cazip bir vitrin olmaya devam edeceğini vurgulayarak, 'Oyunculara ‘‘gel, oyna, Samsunspor’da vitrine çık’’ diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu kulübümüzün imajı açısından çok değerlidir. Musaba’ya da yeni takımında başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza bakacağız' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

