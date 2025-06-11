Akyazı Yerleşkesi İmza Töreni Papara Park'ta Gerçekleştirildi

Trabzonspor Kulübü, uzun süredir beklenen Şenol Güneş Spor Kompleksi ile ilgili önemli bir adım atarak, imza törenini Papara Park’ta düzenledi. Törende, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yer aldı.

Başkan Doğan: "Tesisler Nihayet Trabzonspor'umuza Kazandırıldı"

Açılış konuşmasında Ertuğrul Doğan, imzalanan protokolün Trabzonspor için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. "Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak uzun süredir kulübümüze kazandırılamayan tesisleri nihayet Trabzonspor'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Bu bölgeleri hem Trabzonspor'umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek projelerle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıllık 15-20 Milyon Avro Gelir Hedefi

Doğan, stadyumun yanında bulunan yaklaşık 105 dönümlük arazinin de kulübe tahsis edildiğini belirtti. "Buradaki temel hedefimiz, bu alanları kalıcı gelir getirecek projelerle kulübümüze yıllık 15-20 milyon avro aralığında katkı sağlamaktır." diyerek devlet yetkililerine teşekkür etti.

Karaismailoğlu: "Kulübe Büyük Katkı Sağlayacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde konunun gündeme geldiğini ifade ederek, "Akyazı'daki spor kompleksinin kulübümüze uzun süreli tahsisi ile çevresindeki tüm alanların Trabzonspor'un tasarrufuna verilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır." açıklamasında bulundu.

Büyükaydın: "Tesislerin Tahsisi Önemli Bir Adım"

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, tahsisin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Trabzonspor'umuzun bu alanda önemli projeler gerçekleştireceğine inanıyoruz." dedi.

Lokman Arıcıoğlu: "Bu Alanlar Ciddi Ekonomik Gelir Sağlayacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da, tesislerin şehre ve kulübe önemli hizmetler sunacağını vurguladı. "Aynı zamanda bu alanların kulübümüze ciddi bir ekonomik gelir sağlayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzonspor Kulübü'ne tahsisini kapsayan protokol imzalandı. Papara Park'ta düzenlenen törene Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 2), Yılmaz Büyükaydın (solda) ve Vehbi Koç (sağda) ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu (sol 2) katıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki iş yerlerinin kullanım haklarının Trabzonspor Kulübü'ne tahsisini kapsayan protokol imzalandı. Papara Park'ta düzenlenen törene Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 2), Yılmaz Büyükaydın (solda) ve Vehbi Koç (sağda) ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu (sol 2) katıldı.