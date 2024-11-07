Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri: Olimpiyat Şampiyonu Olmak

Akyüz Kardeşlerin Hedefleri: Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları

Zeynep Makbule Akyüz (24): "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Ayşe Sude Akyüz (16): "Hedeflediysem tuttururum"

Dünya ve Avrupa şampiyonu wushu sporcusu Zeynep Makbule Akyüz ve genç yetenek kardeşi Ayşe Sude Akyüz, yeni ulusal ve uluslararası başarılar kazanmayı amaçlıyor. Her iki sporcu da Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı olan babaları Abdurrahman Akyüz ve antrenör anneleri Fatma Akyüz’ün desteğiyle, erken yaşta sporla buluştu.

Brezilya’da gerçekleştirilecek dünya wushu ve Çin’de düzenlenecek Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu şampiyonalarına hazırlanan Akyüz kardeşler, önceki gün Sakarya’da yapılan Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Zeynep Makbule Akyüz’ün Açıklamaları

Antrenörlükte de bulunarak spora katkı sağlayan Zeynep Makbule, dünya şampiyonluğu sayısını 10’a çıkarmayı hedeflediğini belirtti. AA muhabirine verdiği röportajda, "Hedefim dünya şampiyonluğu. Şu anda 5 dünya şampiyonluğum var. Bunu en az 10’a tamamlamak istiyorum. Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda wushu branşı var, ben olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak istiyorum," ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Çin’de Uzak Doğu sporları üzerine yüksek lisans yaparak akademik kariyerine doktora ile devam etmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Ayşe Sude Akyüz’ün Çalışma Azmi

Diğer yandan, milli wushu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, geçen sene birinci olduğu Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonasında tekrar yarışmayı ve aynı başarıyı elde etmeyi istiyor. Brunei’de düzenlenen 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası’nda istediği dereceyi alamadığını belirten Ayşe Sude, "Bu beni pes ettiremez. Hedeflediğim başarıyı mutlaka elde edeceğim. Hiç durmadan çalışıyorum," dedi. Aynı zamanda sporun eğitime katkısına da dikkat çekerek, herkesi wushu yapmaya davet etti.

Wushuda dünya ve Avrupa şampiyonu Zeynep Makbule ile kardeşi Ayşe Sude Akyüz (fotoğrafta), ulusal ve uluslararası yeni başarılar kazanmayı hedefliyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı baba Abdurrahman Akyüz ve antrenör anne Fatma Akyüz'ün desteğiyle küçük yaşta sporla tanışan 24 yaşındaki Zeynep Makbule ile 16 yaşındaki Ayşe Sude, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Wushuda dünya ve Avrupa şampiyonu Zeynep Makbule ile kardeşi Ayşe Sude Akyüz (fotoğrafta), ulusal ve uluslararası yeni başarılar kazanmayı hedefliyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı baba Abdurrahman Akyüz ve antrenör anne Fatma Akyüz'ün desteğiyle küçük yaşta sporla tanışan 24 yaşındaki Zeynep Makbule ile 16 yaşındaki Ayşe Sude, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.