Alaca Belediyespor Samsun’dan 3 Madalyayla Döndü

Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası’nda Alaca rüzgarı

Alaca Belediyespor, 22-25 Ocak tarihleri arasında Ordu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Gençler, U23 ve Büyükler Muay Thai Bölge Şampiyonasından 3 madalyayla döndü.

Ringde sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken Alacalı sporcular, antrenör Bülent Asa yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonayı dereceyle tamamladı.

Turnuva sonunda Rümeysa Ak, kendi kategorisinde bölge şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Musab Okay bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Yusra Tuana Tokmak bölge üçüncüsü olarak podyuma çıkarak bronz madalya elde etti.

Turnuva sonuçlarına göre kulübün iki başarılı sporcusu, aldıkları derecelerle Adana’da düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, sporcuların Adana’dan da Türkiye dereceleriyle dönerek Alaca’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.

