Alaca Belediyespor Samsun’dan 3 Madalyayla Döndü

Alaca Belediyespor, 22-25 Ocak’ta Ordu’da düzenlenen Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası’ndan 3 madalya kazandı; Rümeysa Ak altın, Musab Okay gümüş, Yusra Tuana Tokmak bronz aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:09
Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası’nda Alaca rüzgarı

Alaca Belediyespor, 22-25 Ocak tarihleri arasında Ordu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Gençler, U23 ve Büyükler Muay Thai Bölge Şampiyonasından 3 madalyayla döndü.

Ringde sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken Alacalı sporcular, antrenör Bülent Asa yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonayı dereceyle tamamladı.

Turnuva sonunda Rümeysa Ak, kendi kategorisinde bölge şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Musab Okay bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Yusra Tuana Tokmak bölge üçüncüsü olarak podyuma çıkarak bronz madalya elde etti.

Turnuva sonuçlarına göre kulübün iki başarılı sporcusu, aldıkları derecelerle Adana’da düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, sporcuların Adana’dan da Türkiye dereceleriyle dönerek Alaca’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.

