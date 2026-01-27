Aydınlı Sporcular Burgaz'da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, 3-9 Şubat 2026 U-16/U-18 ve 9-14 Şubat 2026 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Burgaz'da Türkiye'yi temsil edecek.

Hazırlıklar tamamlandı, hedef ay-yıldızlı forma

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde yetişen sporcular, 3-9 Şubat 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Havalı Silahlar U-16 / U-18 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı. Genç sporcular, hem Aydın'ı hem de Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada ülkeyi, Milli Takım Antrenörü Arda Batuhan Arslan eşliğinde; Ahmet Oğuz Sayar (U-16 Tabanca) ve Şahin Yılmaz (U-16 Tüfek) temsil edecek. Sporcular, uzun süredir devam eden yoğun antrenman programlarının ardından sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca 9-14 Şubat 2026 tarihleri arasında yine Burgaz'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Ahmet Oğuz Sayar, Gençler kategorisinde Türkiye adına atış yapacak.

Şampiyonalar öncesinde milli takım antrenörü ve sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe, sporculara ve antrenöre başarılar dileyerek, ay-yıldızlı forma altında gösterecekleri mücadelenin gurur verici olduğunu ifade etti.

