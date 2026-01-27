Kayserispor'da Muhammet Türkmen görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası istifa

Kayserispor'da Sportif Direktör Muhammet Türkmen görevini bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de uzun haftalardır kötü gidişatla mücadele eden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün sportif direktörü Muhammet Türkmen, takımın performansının beklentilerin altında kalmasının ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

Muhammet Türkmen'in yönetimle vedalaşarak kulüpteki görevine fiilen veda ettiği öğrenildi. Yönetim ve taraftar beklentilerinin uzağında kalan performans, kulübün üst yönetimini de harekete geçirdi.

İstifa kararının, Türkmen'in yöneticilerle yaptığı görüşme sonrası alındığı belirtiliyor. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Teknik ekip ve idari yapıda yeni düzenlemeler gündeme gelebilir; Kayserispor camiası, sportif direktörlük koltuğuna kimin getirileceğini yakından takip ediyor.

