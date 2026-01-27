İnegöl Belediyespor 2025-26 TVF Erkekler 2. Lig'ini 9. Sırada Tamamladı

Tamamı İnegöllü altyapı sporcularından oluşan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2025-26 sezonunu TVF Erkekler 2. Lig'de tamamladı.

12 takımın yer aldığı 2. Grupta mücadele eden turuncu-lacivertlilerde kadroda yer alan 14 sporcunun tamamı İnegöllü ve kulübün altyapısından yetişti. Genç ekip, sezonu 6 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 9. sırada bitirdi.

Başkan Alper Taban'ın değerlendirmesi

Sezona ilişkin bir değerlendirme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Spor Kulübünün amacının Türk sporuna sporcu yetiştirmek, şehrin gençlerini spora yönlendirmek ve özendirmek olduğunu söyledi.

Bu düşünceyle bu sezon voleybol takımının 2. Lig’de tamamı altyapıdan yetişen sporculardan oluşan kadrosuyla mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Taban, "Sezon boyunca genç sporcularımızın mücadelesiyle şehrimizde Galatasaray, Fenerbahçe Medicana gibi takımları misafir ettik. Antrenörümüz Vural Kökçe nezaretinde sporcularımız özveriyle çalıştılar ve nihayetinde 9. sırada sezonu tamamladık. Bizim için sezonun en büyük kazanımı, genç sporcularımızın sahada gösterdiği azim, mücadele ruhu ve gelişim oldu. Skorların ötesinde, kulübümüz ve sporcularımız adına önemli bir tecrübe kazanımı oldu. Bu süreç, altyapıya verdiğimiz önemin ve doğru yolda ilerlediğimizin de en somut göstergesidir. Bu anlamlı yolculukta emeği olan tüm antrenör ve sporcularımıza, Belediye Spor Kulübü idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda edindiğimiz tecrübelerle daha güçlü, daha hedef odaklı ve daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

